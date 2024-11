Diputados de oposición no llegaron a acuerdos para que Morena alcanzara mayoría legislativa en el Congreso del Estado, aunque no descartan una mega alianza, reconoció el diputado de Hagamos, Enrique Velázquez.

Se buscaba que en la nueva legislatura que inicia, las dos diputadas de Futuro y uno de Hagamos, se sumaran a la bancada de Morena para superar por uno al bloque de MC que tiene 11 legisladores.

Lo explica el diputado Velázquez, que fue el propuesto para migrar de bancada.

“La salida de un diputado, eso complicó las cosas -¿Entonces, por eso?- Nosotros nos quedamos en la fracción de Hagamos y eso no impide que tengamos un acuerdo. -¿Y las de futuro tienen algo?- Las de futuro van a quedarse como fracción también, dos diputados”.

Señaló que la próxima semana presentarían avances de los acuerdos alcanzados entre bancadas, pues sí contempla formar una megalianza en respeto a la coalición electoral que tuvieron. (Por Héctor Escamilla Ramírez)