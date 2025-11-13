El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, lamentó el trato que a su consideración dio la federación al estado en la asignación de recursos del Presupuesto de Egresos 2026, al afirmar que no se contemplan partidas para proyectos prioritarios en sectores clave como salud, infraestructura hídrica, energía o carreteras.
“La federación ha tratado mal a Jalisco. Morena no quiere Jalisco. Nos trataron muy mal en el presupuesto. No hay un solo centavo para hospitales. No se va a construir un solo hospital. No hay dinero para obras hídricas, ni una sola; ni un solo peso para obras energéticas. No hay dinero etiquetado para remodelar, para rehabilitar las carreteras de Jalisco. Dicen: ‘no bueno es que luego vamos a hacer la distribución y ya veremos cuánto le toca Jalisco’. Así nos dijeron el año pasado y no nos dieron nada”.
Lemus advirtió que existe el riesgo de que la bolsa general de recursos, estimada en alrededor de cuarenta y un mil millones de pesos, termine politizándose durante su distribución, lo que dijo afectaría nuevamente a Jalisco. (Por Edgar Flores Maciel)
Morena no quiere a Jalisco: Lemus Navarro, respecto al presupuesto federal 2026
