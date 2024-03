A menos de dos semanas de que se celebre el primer debate de candidatos a la elección presidencial, el vocero de la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia, Gerardo Fernández Noroña, anuncia que impugnará ante el INE la participación del periodista Manuel López San Martín, como moderador de este ejercicio.

“Es lamentabilísimas sus expresiones previo a que modere el primer debate presidencial me parece imprudente, me parece insensible, me parece una provocación y nos obliga a pedir que sea retirado como moderador en el primer debate. Esta sesión del INE yo expresaré esto que estoy adelantando. Efectivamente lamento sus expresiones. No tengo ningún cuestionamiento en lo personal, pero es inaceptable que alguien que sea tan pugnas en contra de nuestro movimiento pueda moderar con imparcialidad”.

El argumento de la 4T para rechazar al periodista, es que supuestamente denostó a un integrante de su movimiento, el ex subsecretario de Salud, Hugo López Gatell. (Por Arturo García Caudillo)