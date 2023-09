El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, hizo un nuevo llamado al ex canciller Marcelo Ebrard, para que reconsidere se decisión de abandonar el partido.

“No queremos que Marcelo se vaya. Marcelo es sin duda, un integrante de este movimiento, que ha contribuido mucho al fortalecimiento del mismo. Entonces lo queremos ver de nuestro lado, ayudándonos a asegurar que esta transformación nos dure mucho años. Entonces no queremos ver ese escenario, mejor que esté de este lado, que nos ayude a sumar y a tener el triunfo en el 2024”.

Comentó que tras los incidentes de este miércoles, los cuales minimizó, y el resultado de la consulta que definió a Claudia Sheinbaum como la coordinadora nacional de la Transformación, no ha podido hablar con el ex canciller, pero que lo buscará para invitarlo a continuar como parte del movimiento. (Por Arturo García Caudillo)