Morena ya cambió el discurso y por lo menos hoy en la sesión de la Comisión Permanente, ya no se trató de elegir mediante voto ciudadano a los integrantes de la Corte, lo mejor es obradorizar al Poder Judicial, afirmó el diputado Alejandro Robles (en la foto).

“No vamos a conformarnos con una reforma profunda al Poder Judicial, haremos la Constitución humanista que México requiere del Siglo XXI: vamos a obradorizar el Poder Judicial”.

La respuesta llegó en voz del coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería.

“Una joya lo que yo escuché hace rato. Una verdadera joya: tenemos que modificar el Poder Judicial de este país, hay que obradorizarlo. ¡No me chinguen, no me chinguen! ¡No puede ser esto!”. (Por: Arturo García Caudillo)