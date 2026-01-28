Las dirigencias de Morena, PT y el Verde Ecologista, refrendaron el acuerdo por el cual seguirán juntos como alianza en las elecciones del 2027, así lo informa la presidenta morenista, Luisa María Alcalde.

“Reafirmamos el compromiso de mantener, fortalecer y profundizar la coalición para defender y consolidar la Cuarta Transformación rumbo al 2027, en consecuencia, las dirigencias nacionales de Morena-PT-Verde suscribimos lo siguiente: Refrendamos la unidad política de la alianza rumbo al 2027 para garantizar la continuidad del proyecto de transformación por un país más justo, democrático, igualitario, incluyente, independiente y regido por la voluntad libre y soberana del pueblo de México”.

Y por tanto, ratifican el apoyo, respaldo y acompañamiento a la presidenta Sheinbaum. (Por Arturo García Caudillo)