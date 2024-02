A Morena no le interesa la sociedad y quiere hacer un show de la discusión del paquete de iniciativas que envió el Ejecutivo Federal, asegura el coordinador de MC en la Cámara de Diputados, Braulio López.

“Pues más que nada lo que queremos es discutirlas ya. No necesitamos ir a un diálogo para estas cosas que son evidentemente positivas para la sociedad. Esto avancémosla cuando quieran, pero lo que pasa es que quieren hacer campaña de todo, no quieren beneficiar a la población, sino que quieren hacer un show de algo que sabemos todos que necesita el país y lo que nosotros insistimos es que ya se lleven a cabo para estos temas en específico”.

Y es que el coordinador de los senadores de MC, Clemente Castañeda, declaró que su partido acompañará once de las 18 reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo, decisión que fue antes platicada con el propio Braulio. (Por: Arturo García Caudillo)