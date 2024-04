Tras la aprobación en comisiones de la Cámara de Diputados de una reforma en materia de pensiones y otra para modificar la figura del amparo, la candidata de la oposición a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, aseguró que esta es otra muestra de que Morena quiere seguir robando impunemente.

“A mí me preocupa mucho que el gobierno quiera echar mano de dinero privado. Si yo no me quiero jubilar a los 70 años y quiero seguir siendo productiva, ¿por qué me tienen que obligar a jubilarme? Porque si no se van a quedar con mi dinero de las pensiones, porque de eso habla, de personas que estén en activo o inactivo o hay gente que efectivamente fallece y nunca se recoge el dinero de las pensiones. Para eso ya hay lineamientos, pero Morena como ya se acabó todos los fondos y como quiere seguir echando mano del dinero de los mexicanos, pues ahora va por las pensiones. Es bien peligroso lo que está proponiendo Morena”.

En cuanto a la otra iniciativa de reforma, la del amparo, Gálvez Ruíz consideró igual de peligroso el tema, dado que desaparecer esta figura dejaría indefensos a los mexicanos. (Por Arturo García Caudillo)