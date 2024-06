Por cuarto día consecutivo la dirigencia nacional de Morena y los partidos en coalición acusan severas irregularidades en el proceso electoral: boletas dentro de bolsas de basura, desaparición de paquetes electorales o fallas en la cadena de custodia de la papelería electoral.

A pesar de las presuntas anomalías hasta el momento no se ha presentado una sola denuncia ante alguna autoridad electoral, reconoce el presidente nacional de Morena, Mario Delgado.

“¿Cuántas denuncias? Estamos en un proceso de revisión en los distritos donde se está dejando constancia en las actas distritales de todas las incidencias. Se están reportando la falta de paquetes electorales o irregularidades en los paquetes mismos. Hay actas donde no hay paquetes, hay urnas que están vacías. Todo eso se está documentando”.

Durante su participación la candidata a la gubernatura, Claudia Delgadillo, utilizó el término fraude electoral en varias ocasiones, sin embargo el presidente nacional morenista, Mario Delgado, le reviró asegurando que no es tiempo aún para hablar de fraude. (Por José Luis Escamilla)