Ya es de destacar que con la mayoría de Morena, la Legislatura 64 que entró el funciones el pasado viernes primero de noviembre, se convierta en un contrapeso de la administración estatal, considera el coordinador de Posgrado y del Observatorio Legislativo del ITESO, Alberto Bayardo Pérez Arce.

“Parece que usualmente funcionan mejor las cosas cuando la oposición tiene, digamos, mayoría en el Congreso, no porque digamos que salga lo mejor de todas las partes, no necesariamente, sino porque justamente pues lo que hace es que no haya la posibilidad de que algún lado puede abusar del poder”.

Considera que esta legislatura deberá retomar algunos de los temas pendientes que dejó la anterior, entre las que destacan reformar el sistema de justicia y regresarle sus derechos a las infancias trans. (Por Gricelda Torres Zambrano)