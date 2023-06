Finalmente Morena sí financiará a sus corcholatas para que puedan llevar a cabo sus giras por todo el país, así lo informa el presidente de este instituto político, Mario Delgado.

“Ya no habrá necesidad, porque con este financiamiento es suficiente para que hagan sus recorridos tal como lo mandató el Consejo. Que sean austeros, que vayan a hacer recorridos. No, este financiamiento no podrá utilizarse para ningún tipo de promoción personal, es para tema de viáticos y es para un tema de logística de los eventos”.

El monto que recibirá cada aspirante a convertirse en el coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Transformación, será de 5 millones de pesos. Por cierto, lo anterior lo anunció previo a la inscripción como corcholata, del ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. (Por Arturo García Caudillo)