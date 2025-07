El senador de Morena por Jalisco, Carlos Lomelí, solicitó la destitución del director del SIAPA, Antonio Juárez, ante las deficiencias operativas del organismo.

Además, pidió que se transparente la situación real que enfrenta la institución y se realice un análisis exhaustivo de sus capacidades y recursos.

“Que haya una remoción, pero que también se transparente cuál es la situación real del SIAPA, no nada más es darle tarifazos a los ciudadanos: hay que ver con qué se cuenta, cuál es el personal, qué plantilla se necesita, qué está destinado a qué, hasta dónde, con lo que hay se pueden atacar los problemas con los que hoy viven los ciudadanos en Jalisco”.

Lomelí señaló que no se debe responsabilizar a la ciudadanía por las inundaciones, y urgió a encontrar soluciones a la aparición de socavones, así como a mejorar el drenaje pluvial y la red hidráulica.

También acusó a Movimiento Ciudadano de no resolver los problemas de infraestructura que enfrenta el SIAPA. (Por Marck Hernández)