La ganadora del proceso para coordinar el Movimiento de Transformación, Claudia Sheinbaum, reiteró la invitación a que el candidato perdedor y ex canciller Marcelo Ebrard, permanezca en Morena.

“Le mandé, le mandé un mensaje diciéndole que las puertas están, que las puertas están abiertas de Morena y que cuando él quiera pues nos podemos sentar a platicar. —¿Qué le respondió, doctora? —Todavía no me responde. —¿Es importante la presencia de Marcelo? —Sí, siempre van a estar abiertas las puertas, no sobra nadie, al contrario, todos son partes de este movimiento y hay que esperar a ver qué decide él”.

Por otro lado, explicó que aún no conoce el lugar, pero que esta noche a las 19 horas, recibirá del presidente López Obrador, el bastón de mando del movimiento de Transformación. (Por Arturo García Caudillo)