Ante la propuesta del INE que los partidos políticos postulen a mujeres en sus candidaturas a gubernaturas, integrantes de Morena afirman que ellos no les preocupa la resolución que pudiera tener el árbitro electoral, pues afirman ellos si han impulsado candidaturas de mujeres y que son otros los partidos políticos, que siempre han jugado con hombres, los que deberían preocuparse por lo que resuelva el Instituto.

La regidora de Guadalajara, Mariana Fernández explica los alcances de la propuesta del INE:

“Lo que si no te van a imponer que en este atado forzosamente sean mujeres, lo que si creo es que seis años después en el 2030 si dirán, estos estados siempre han competido con hombres, ahora, les toca cambiarlas por ser un tema de 2030”.

El regidor Morenista, Carlos Lomelí Bolaños, afirmó que sin importar que resuelva el INE, Jalisco tiene perfiles femeninos para ser candidatas a la gubernatura.

“Yo me imagino que también junto con esa resolución debe de ir el criterio de competitividad, que no nos pone a nosotros, a la gente de Morena, a los militantes de Morena en aprietos”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)