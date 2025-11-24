El dueño del Guadalajara, Amaury Vergara visitó la practica de este lunes en Verde Valle para mostrarle todo su apoyo al equipo de cara a la Liguilla donde enfrentará jueves y sábado a Cruz Azul.

“Recordarles lo importante que es que Chivas esté en la Liguilla y lo bien que le hace al club. Y de parte de todo el staff, también decirles que el staff está muy motivado, muy ilusionado, y que sepan que no nomás son ustedes, que hay todo un club detrás de ustedes para apoyarlos y vivir esta Liguilla juntos, estamos con ustedes todos los partidos”.

Vergara además le entregó un reconocimiento a Armando la “Hormiga” González por el titulo de goleo que consiguió en la fase regular del Torneo.

“Agradecido con todos ustedes por todo lo que hacen por mí. A mí me tocó meter los goles, pero todas las jugadas, todos esos centros, se crean en equipo, a mí solamente me tocó empujarlas. Entonces, estoy muy agradecido por todo lo que hacen por mí, los que se quedan conmigo a tirar centros, los que me corrigen, los que me ayudan a crecer. Estoy muy feliz y agradecidos con todos ustedes”, les dijo la “Hormiga” a sus compañeros en improvisado discurso sobre la cancha. (Por Manuel Trujillo Soriano)