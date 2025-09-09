Un motociclista de aproximadamente 40 años falleció la noche de este lunes al derrapar en carretera a Nogales, en el sentido de ingreso a la ciudad, a pocos metros del fraccionamiento Rancho Contento.

De acuerdo con los peritajes preliminares, el exceso de velocidad y el pavimento mojado fueron factores que provocaron que el conductor perdiera el control de la motocicleta y se impactara contra el asfalto.

Paramédicos de la Cruz Verde Zapopan confirmaron que el hombre murió a causa de un fuerte golpe en la cabeza, al no portar casco de seguridad. El cuerpo fue trasladado en calidad de no identificado al descanso forense, donde continuará el protocolo legal. (Por Edgar Flores Maciel)