A partir del 8 de noviembre quien quiera tramitar su licencia nueva de motociclista tendrá que acreditar un curso de manejo confirma el director general de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte, Saúl Alveano Aguerrabere.

“Son varios cursos los que comprende este curso, no dura más de cuatro, cinco horas. Es decir, poniéndole mucha atención lo saca uno en un día y con esto ya podrá tramitar su licencia esto a partir del 8 de noviembre de este año -¿si no toma el curso no va a poder tramitar la licencia?- Exactamente”.

El curso para motociclistas será virtual, gratuito y obligatorio, confirma el Director de Seguridad Vial. (Por José Luis Jiménez Castro)