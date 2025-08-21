El móvil del asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de la agrupación Enigma Norteño, apunta a su carrera artística y al contenido de los corridos que interpretaba, informó Alfonso Gutiérrez Santillán, vicefiscal de investigación criminal.

“No tenemos indicios de que sea derivado de esta disputa entre dos grupos criminales, verdad. No se tiene esa línea de investigación no se está explotando. Lo que sí se está explotando, una línea de investigación con su actividad como cantante, por el tipo de música que él cantaba”.

El intérprete fue atacado a balazos el pasado martes en una pensión de Zapopan, a donde acudió para recoger cuatro vehículos enviados desde Sinaloa.

Lo acompañaba su compadre, quien también formaba parte de su staff. (Por Edgar Flores Maciel)