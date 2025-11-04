La empresa española Telefónica Movistar saldrá de los mercados de México, Venezuela y Chile como parte de su estrategia de reducir su exposición regional, confirmó el presidente de la compañía, Marc Murtra.

Hasta la fecha, las filiales en Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador y Colombia ya han sido vendidas, aunque el directivo no especificó los plazos exactos para completar la estrategia de salida de México, Venezuela y Chile.

Telefónica Movistar México cuenta con más de 23.5 millones de clientes en el país y forma parte de Telefónica Hispanoamérica.