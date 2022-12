Se registró un nuevo caso de un menor de edad armado, ahora en los alrededores de una escuela secundaria de San Pedro Tlaquepaque.

Ocurrió en la secundaria técnica número 121 ubicada en la calle Jardineros de la colonia Artesanos, a donde llegó un muchacho de 15 años que portaba una pistola tipo escuadra del calibre 25, aunque no se ha precisado sí estaba abastecida con cartuchos útiles.

De forma extraoficial se ha informado que el menor no es estudiante de esa secundaria y acompañaba a un muchacho que sí, y una maestra se dio cuenta de que uno de ellos no podía pasar al plantel.

Fue entonces que alguien descubrió que entre las pertenencias del muchacho había una pistola, por lo que se pidió la presencia de la policía municipal.

Se informó que se ha buscado a los padres del presunto infractor y que será trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para que un agente del ministerio público federal determine su situación legal. (Por José Luis Escamilla)