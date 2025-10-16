Ace Frehley, legendario guitarrista y miembro fundador de la banda de rock Kiss, falleció a los 74 años, según confirmó su familia.

El músico se encontraba conectado a soporte vital tras cancelar su gira 2025 por complicaciones médicas, aunque la causa exacta de su muerte no ha sido revelada.

Frehley, originario de Nueva York, se unió a Kiss en 1972 y ayudó a definir el sonido y la imagen del grupo con su distintivo estilo de guitarra.

Participó en discos icónicos como “Kiss, Alive!” y “Destroyer”, y su álbum solista de 1978 fue el más exitoso de los cuatro miembros originales.

Tras dejar la banda en los 80, lideró su propio proyecto, Frehley’s Comet, y volvió brevemente para la gira de reunión de 1996. Su legado marcó a generaciones de guitarristas. (Por Katia Plascencia Muciño)