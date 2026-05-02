El deporte vive un día de luto. Este sábado a los 59 años falleció Alex Zanardi, leyenda de la Serie CART, cuatro veces medallista de oro paralímpico y expiloto de Fórmula 1.

Nacido en Bologna, Italia, Zanardi compitió en la Fórmula 1 durante cinco temporadas antes de que un grave accidente en 2001 provocara la amputación de ambas piernas.

Zanardi se recuperó le dio una cara diferente a la vida para convertirse en campeón paralímpico en los Juegos de Londres 2012, donde ganó dos medallas de oro en la categoría de paraciclismo, y repitió los dos títulos en los Juegos de en Río 2016. (Por Martín Navarro Vásquez)