El deporte vive un día de luto. Este sábado a los 59 años falleció Alex Zanardi, leyenda de la Serie CART, cuatro veces medallista de oro paralímpico y expiloto de Fórmula 1.
Nacido en Bologna, Italia, Zanardi compitió en la Fórmula 1 durante cinco temporadas antes de que un grave accidente en 2001 provocara la amputación de ambas piernas.
Zanardi se recuperó le dio una cara diferente a la vida para convertirse en campeón paralímpico en los Juegos de Londres 2012, donde ganó dos medallas de oro en la categoría de paraciclismo, y repitió los dos títulos en los Juegos de en Río 2016. (Por Martín Navarro Vásquez)
Muere Alex Zanardi ex piloto de F1
El deporte vive un día de luto. Este sábado a los 59 años falleció Alex Zanardi, leyenda de la Serie CART, cuatro veces medallista de oro paralímpico y expiloto de Fórmula 1.