A 20 minutos de que cerrara su recorrido de este domingo, La Vía Recreativa de Guadalajara cobró una víctima mortal, al ser atropellado un ciclista de edad avanzada en el cruce de las Avenidas Clouthier y San Juan Bosco.

Testigos narraron a Notisistema cómo ocurrió el accidente

“Fue instantánea casi la muerte. Usted vio quien tuvo la culpa? Pues no sé porque no hay luz, el semáforo no sirve, el señor decía que estaba en verde, pero pues no, no hay luz y también los chavos de la Vía no están muy atentos de que si no hay luz con mayor razón estar haciendo la seña a los carros que se paren. Tú estabas trabajando? Sí. Es personal de la Vía Recreactiva. Es que yo les decía que no pasaran el siguiente cruce, o sea éste; yo les grité que no pasaran a los de las bicis. Siempre estás en este crucero? No. Es que se acaban de descomponer los semáforos tenían como uno diez minutos”.

Hasta casi una hora después, solo una ambulancia de la Cruz Verde había llegado al lugar. (Por Manuel Trujillo Soriano)