La industria del cine despide a una de sus figuras más queridas: Diane Keaton falleció a los 79 años, dejando un legado inigualable en la comedia romántica y el cine contemporáneo.

Su familia confirmó la noticia y pidió privacidad en este momento de duelo.

Reconocida por su naturalidad, estilo único y talento inconfundible, Keaton se convirtió en un ícono gracias a papeles emblemáticos como “Annie Hall”, que le valió el Oscar a Mejor Actriz, y “El Padrino”, donde interpretó a “Kay Adams”.

Nacida en Los Ángeles en 1946, Keaton fue actriz, productora y directora, con más de 50 películas en su trayectoria y una carrera marcada por la independencia creativa.

Ganadora de múltiples premios, entre ellos dos Globos de Oro y un BAFTA, también destacó por su labor como directora y su pasión por la arquitectura.

Su autenticidad y fuerza inspiraron a generaciones de mujeres dentro y fuera del cine. (Por Katia Plascencia Muciño)