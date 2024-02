El actor Carl Weathers, conocido por su papel como Apollo Creed en la saga Rocky, falleció a los 76 años de edad. Mediante un comunicado, su familia informó que Weathers perdió la vida “pacíficamente mientras dormía”. Su personaje de Apollo Creed en la película original de Rocky de 1976 lo catapultó a la fama, y continuó desempeñando este papel en varias secuelas, hasta su muerte en Rocky IV. No obstante, su legado sigue vivo a través de las películas Creed, donde Michael B. Jordan interpreta al hijo de Apollo Creed. Con una trayectoria de 50 años en la industria del entretenimiento, Weathers también cuenta con papeles notables en The Predator, Happy Gilmore y The Mandalorian. (Por Katia Plascencia Muciño / Foto: wikimedia commons)