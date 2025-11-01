El exdirector de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, Francisco Rojas Gutiérrez, falleció a los 81 años.

Como militante del PRI y colaborador cercano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, el político ocupó diversos cargos públicos, entre ellos diputado federal y coordinador del grupo parlamentario priísta en la LXI Legislatura.

El dirigente nacional tricolor, Alejandro Moreno, y legisladores de su partido expresaron condolencias a través de redes sociales.

Destacaron su liderazgo, entrega y compromiso con el servicio público.