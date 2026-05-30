Este sábado falleció Guillermo “Billy” Álvarez, expresidente de la Cooperativa Cruz Azul y exdirigente del club de futbol Cruz Azul.

Las primeras versiones señalan que murió en un hospital de Toluca tras presentar complicaciones respiratorias.

Álvarez se encontraba sujeto a procesos judiciales por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de haber sido detenido en enero de 2025.

Durante varias décadas encabezó la administración de Cruz Azul, periodo en el que la institución conquistó diversos títulos.