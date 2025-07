Un hombre de aproximadamente 48 años fue asesinado la noche de ayer al llegar a su domicilio en la colonia Camichines, en el municipio de Tonalá.

De acuerdo con el reporte policial, la víctima estaba estacionando su vehículo en la cochera cuando fue atacado directamente por sujetos que lograron escapar.

La agresión no fue reportada al novecientos once, aparentemente porque ocurrió de manera silenciosa y ningún vecino presenció los hechos.

Policías municipales que patrullaban la zona localizaron al hombre inconsciente dentro del auto y encontraron junto a él un casquillo percutido de arma de grueso calibre.

Paramédicos de la Cruz Verde confirmaron el fallecimiento en el lugar, tras recibir un impacto que le atravesó el pecho.

Hasta el momento no hay información sobre los responsables, y la Fiscalía del Estado ya inició las investigaciones correspondientes. (Por Edgar Flores Maciel)