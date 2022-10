El pianista y cantante estadounidense, pionero del rock and roll, Jerry Lee Lewis, falleció este viernes a los 87 años de edad.

Desde el 2019 el músico tenía varios problemas de salud, luego de sufrir un derrame cerebral que le obligó a cancelar todos sus conciertos y apariciones públicas.

En el 2003, la revista Rolling Stone lo situó en el puesto 24 de los mejores músicos del siglo.

Su vida fue llevada a la gran pantalla en 1989 en la película “Great Balls of Fire”.

Jerry Lee Lewis era considerado el último superviviente de una generación de intérpretes como Elvis Presley, Chuck Berry y Little Richard. (Por Katia Plascencia Muciño)