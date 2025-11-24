El cantante jamaicano Jimmy Cliff, figura clave del reggae, murió a los 81 años por complicaciones derivadas de una neumonía, informó su esposa Latifa Chambers.

Nacido como James Chambers, inició su carrera adolescente y saltó a la fama con temas como “Hurricane Hattie”, para consolidarse en 1969 con éxitos como “Many Rivers to Cross” y “Vietnam”.

Miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll junto a Bob Marley, también tuvo una faceta cinematográfica con la influyente “The Harder They Come”, que ayudó a popularizar el reggae en Estados Unidos.

Ganador del Grammy por Rebirth en 2012, su música fue interpretada por artistas como Bruce Springsteen y Willie Nelson.

Cliff sostuvo hasta el final que buscaba su “mejor canción” y que la música debía inspirar a vivir mejor. (Por Pilar Gutiérrez)