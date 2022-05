El judoca David Alejandro Gómez Flores, estudiante de la Universidad de Guadalajara, murió ayer mientras participaba en la Universiada Nacional 2022 que se celebra en Ciudad Juárez.

El joven atleta de 24 años sufrió un paro cardiorrespiratorio durante su competencia individual en la categoría de más de 100 kilogramos.

“Se empezó a marear, a sentirse mal. Se sentó. Le dijo al árbitro que parara, quiso incorporarse nuevamente, no pudo, y ahí es cuando cayó en paro. (…) No hubo un golpe, no hubo un evento que desencadenara eso.” Informó el Dr. Armando Tonatiuh Mondragón Rodríguez, médico especialista de los equipos deportivos de la U de G.

El Diario de Ciudad Juárez publicó que la ambulancia tardó más de media hora en llegar para trasladar al deportista al Centro Médico de Especialidades.

(Por Manuel Trujillo Soriano).