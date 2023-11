Un motociclista repartidor de tortillas murió tras ser embestido por una patrulla de la policía municipal de San Pedro Tlaquepaque.

El accidente ocurrió sobre Torres Bodet, casi al cruce con Isla Gomera en la colonia El Sauz, luego que la unidad con número económico 17410 presuntamente circulaba a exceso de velocidad y sin sirena o luces, de acuerdo con testigos.

“No, no se oían las sirenas. Yo llegué ahí al templo a comprar un tamal y me fui y no se oía nada, hasta después las empezaron a prender y ya venían las demás patrullas. Sí, hasta después se oyó la sirena”.

El fallecido es un hombre de aproximadamente 25 años que murió de forma instantánea.

Vecinos del lugar y familiares del fallecido intercambiaron empujones e insultos con los policías que sacaron de la escena a los elementos responsables del accidente. (Por José Luis Escamilla)