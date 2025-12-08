Un hombre de aproximadamente 30 años murió la noche de este domingo en un accidente ocurrido sobre el Periférico Norte, cerca del cruce con calzada Federalismo, en la colonia División del Norte, en Zapopan.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima realizaba una prueba de manejo en una motocicleta de alto cilindraje con intención de comprarla. Al incorporarse a la lateral, habría perdido el control tras golpear el machuelo de la banqueta, lo que provocó que saliera proyectado hacia el asfalto.

En ese instante, una unidad de la ruta 637 que circulaba a pocos metros no logró evitar el impacto y terminó atropellándolo y arrastrándolo. Aunque el conductor detuvo el camión de inmediato y solicitó apoyo, los servicios médicos únicamente pudieron confirmar la muerte del motociclista.

El cuerpo quedó atrapado en el eje delantero del camión, por lo que bomberos de Zapopan colaboraron con personal forense para realizar su extracción. Autoridades detallaron que la mochila que portaba el hombre pudo haberse enredado en su cuello durante el impacto.

El conductor de la unidad permanece bajo resguardo mientras avanzan las investigaciones. Como evidencia clave se analizarán los videos de la cámara interna del transporte público. (Por Edgar Flores Maciel)