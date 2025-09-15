Una mujer y sus dos hijas de cinco años y seis meses de edad perdieron la vida durante un fuerte accidente vial ocurrido sobre la carretera San Juan de los Lagos a Encarnación de Díaz, a la altura de ‘El Agostadero’ en la región Altos Norte de Jalisco, además otras tres personas resultaron lesionadas.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, acudió al rescate luego de que le llegara el reporte de la volcadura de una camioneta tipo SUV, en la que viajaban seis personas y que finalmente terminó dentro de un arroyo.

Una vez dentro del cuerpo de agua, tres personas lograron salir de este por sus propios medios, sin embargo, la mujer de 38 años, así como las dos pequeñas no pudieron salir y perdieron la vida ahogadas.