El actor estadounidense Peter Greene fue encontrado sin vida en su departamento de Nueva York.

Elementos policiales acudieron al lugar tras un reporte y lo hallaron inconsciente; pese a los intentos de auxilio, fue declarado muerto en el sitio, sin indicios inmediatos de un hecho violento.

Greene, quien alcanzó notoriedad en la década de los noventa por sus papeles de villano, dejó una huella imborrable con personajes como Zed en Pulp Fiction y Dorian en La Máscara. (Por Pilar Gutiérrez)