Una mujer de aproximadamente 65 años falleció esta mañana al ser atropellada por un vehículo en el cruce de la avenida Enrique Díaz de León y Plan de San Luis, en la colonia Mezquitán del municipio de Guadalajara.

De acuerdo con testigos, la víctima intentaba cruzar la intersección cuando fue embestida por un automovilista que circulaba presuntamente a exceso de velocidad. El impacto le provocó un fuerte golpe en la cabeza al caer sobre el asfalto, lo que le causó la muerte de forma instantánea. Aunque personal de la Cruz Verde acudió rápidamente al lugar, ya nada se pudo hacer para salvarla.

La zona permanece acordonada mientras las autoridades llevan a cabo el protocolo de primer respondiente. Se informó que la mujer era vecina del lugar, y aunque el conductor se dio a la fuga, testigos proporcionaron a la policía las características del vehículo involucrado. (Por Edgar Flores Maciel)