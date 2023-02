Saldo de nueve personas fallecidas y cinco más gravemente heridas deja el choque frontal en el que participaron dos camionetas pick up.

El accidente ocurrió sobre el kilómetro 16 de la carretera Santa Rosa-Ocotlán, cercano al poblado de Portezuelos.

Bomberos estatales y municipales debieron utilizar herramientas hidráulicas para liberar los cuerpos de las víctimas, dijo el segundo oficial operativo de Protección Civil Jalisco Carlos Mejía.

“En el cual a nuestro arribo nos percatamos que estaban involucradas dos pick up doble cabina en las cuales viajaban 14 personas en ambas camionetas. En las mismas resultaron cinco personas lesionadas las cuales fueron trasladadas a Ocotlán por servicios médicos municipales en estado grave”.

Una de las unidades involucradas en el accidente es una pick up de las utilizadas para escoltar maquinaria pesada y aparentemente fue la que invadió el carril contrario por el que viajaba la camioneta negra. (Por José Luis Escamilla)