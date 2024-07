El exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, acudió a los funerales del exrector de la UdeG y padre del gobernador, Enrique Alfaro Anguiano a quien dice conoció bien.

“Bueno, como rector no tuve relación con él, pero después sí, como notario como una gente prestigiada de la comunidad tuve buena relación con él y bueno, pues es una pérdida para Jalisco, no sólo para la familia del gobernador, por su puesto que los temas serán siempre política, una persona muy comprometida con la comunidad, muy atenta a lo que ocurría alrededor”.

El exmandatario panista aseguró que no coquetea con el partido Movimiento Ciudadano, que no busca algún cargo público y que urgen nuevos talentos en la política.

A los funerales acudieron funcionarios del gabinete estatal, líderes empresariales y algunos políticos, además de familiares. (Por Claudia Manuela Pérez)