De cara a su debut en casa este sábado ante Cruz Azul, Atlas presentó a: Gustavo Ferrareis, Robert Pier, Jorge Rodríguez, César Ramos y Ponchito González como sus 5 refuerzos para el Apertura 2025 y el entrenador, Gonzalo Pineda, cree que le irá muy bien a los Zorros con estas contrataciones.

“Estamos muy contentos con los refuerzos que pudimos sumar creemos que fueron en posiciones donde necesitábamos algunas características que creo que hoy las tenemos, todos sumados con estas características creemos que estamos fuertes y creemos que vamos por buen camino, creo que va el equipo en ascenso y estamos seguros que con estos refuerzos y con la base que había nos va a ir bien este torneo”

El presidente del Club, el técnico y los jugadores aseguraron que no les genera ninguna incertidumbre el que el equipo se haya puesto a la venta.

“Si te soy honesto para mí no cambia nada, estoy acostumbrado a vivir con incertidumbre toda mi vida desde que era futbolista ahora que soy entrenador y en la vida en general nunca sabes lo que pueda pasar el día de mañana estamos concentrados en este torneo en Atlas y eso no cambia nada, así es que para mí seguimos en la misma, tratar de dar resultados este torneo y nada más”.

Los Rojinegros buscarán el sábado su segunda victoria en el torneo ante Cruz Azul, tras haber debutado con triunfo de visita contra el Puebla (Por Manuel Trujillo Soriano)