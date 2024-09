A través de redes sociales se viralizó un presunto caso de crueldad animal registrado esta tarde en el Fraccionamiento Revolución en San Pedro Tlaquepaque, luego que una mujer de la tercera edad fue detectada arrastrando a un perro con su camioneta.

En la grabación sobre la avenida Plan de Ayala, se aprecia como varios automovilistas, al percatarse del hecho, le cierran el paso a la camioneta de la mujer y dan aviso a la policía. El perro estaba atado a una cuerda que jalaba la camioneta; el can fatigado y al no poder alcanzar la velocidad del vehículo, se venció para ser arrastrado.

La mujer, quien dijo ser policía, justificó su acción y dijo que el perro se subió a su camioneta y por eso lo llevaba jalando. Luego dijo que no lo subía porque le tallaba los interiores.

“No lo estoy asesinando, me lo voy a llevar a la otra casa – ¿Y por qué no lo sube a la camioneta? No es manera para andar subiendo un perro. Ok Porque no lo puedo subir porque me talló toda mi camioneta”.

Policías de Tlaquepaque atendieron el evento y detuvieron al ama de casa, según reportaron los denunciantes el hecho. El can presenta raspones el arrastre sobre el pavimento. (Por Héctor Escamilla Ramírez)

Esta señora fue detenida por la @ComisariaTlaq estaba arrastrando a un perro con su camioneta, vecina del Frac Revolución solo con la excusa de que se sube a su camioneta! Cómo puede ser esto posible @NTRGuadalajara @Trafico_ZMG @informador @Metropoli1150 pic.twitter.com/sf82dPCdjy — Colectivo Vecinal Bosque Urbano Tlaquepaque (@CBosqueUrbTLQ) September 24, 2024