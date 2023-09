Una madre de familia está desesperada porque desde el pasado 31 de mayo su hijo de 13 años de edad está desaparecido; apenas hace unas horas se enteró de que al parecer está detenido en Zacatecas tras haber sido presuntamente reclutado por un grupo de la delincuencia organizada.

Brayan Antonio Palomino Sandoval tiene 13 años de edad pero tiene una discapacidad denominada “Síndrome de Peter Pan” que le hace tener una madurez intelectual de unos seis años.

El pasado 8 de septiembre a la señora Laura Sandoval le pidieron que revisara la página de internet del Registro Nacional de Detenciones porque Brayan Antonio había sido capturado en Cieneguillas, Zacatecas.

“Eso me lo dijo a mí fiscalía. Que tenían la sospecha de que fue mi hijo reclutado. Lo que yo tengo entendido es que lo detuvieron con armas y por una nota que yo vi en el fase pero a mí no me la ha proporcionado ni fiscalía de Zacatecas ni de Guadalajara. Eso yo me percato al momento que reconozco el físico de mi hijo yo digo: ese es mi hijo. Lo tienen de espaldas y me percato que es mi niño”. (Por José Luis Escamilla)