Francisca Corona García, conocida como Patty, es una mujer que nació sin brazos ni una pierna y aunque logro salir adelante, a sus 70 años una caída rompió la prótesis que le ayudaba a moverse, la reparación tiene un costo de 30 mil pesos, pero lo que gana vendiendo sabanas, colchas, cortinas y otros blancos no le alcanza para completarlos y por si eso fuera poco un ladrón le quitó su tarjeta con la pensión del Banco del Bienestar.

“El 15 de junio me asaltaron aquí, con pistola y me robaron mi credencial de elector, me robaron mi cartera, mi celular, me robaron todo lo que pudieron, mi dinero era un muchacho, pero jamás me dejo verle la cara, jamás, yo nomas le vi de la cintura para abajo, pero por que me tenía así agachada y con la pistola en la cabeza y no me voltees a ver y no vayas a gritar y no hables”.

Sin dinero y con la prótesis dañada, Patty permanece hoy encerrada en el pequeño cuarto en la colonia Santa Eduwiges en Guadalajara, donde sobrevive con la ayuda de los vecinos y conocidos pero también Cáritas Diocesana habilitó una campaña de recaudación para conseguir el dinero para la prótesis de Patty.

Los interesados en ayudar pueden depositar a las cuentas: BBVA 04 8023 4370 y Santander: 65 5019 9690 7. (Por Víctor Montes Rentería)