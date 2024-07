Terminó la incertidumbre para una mujer que desde hace ocho años buscaba a su hija desaparecida; lo que la mata en vida es que durante todo este tiempo el cuerpo estuvo en el Servicio Médico Forense.

La señora María del Rosario Macías explica que su hija desapareció en marzo de 2016 y su cuerpo fue localizado y enviado al Semefo seis meses después, sin embargo apenas le avisaron que se trataba de su hija.

“-¿Por qué no le tomaron muestras de ADN? ¿Qué le dijeron?- Que porque yo no era compatible con ella, eso fue lo que les dije, pero que yo no podría ser compatible con ella -¿Le argumentaron que por fuerza tenía que se una muestra de un hombre?- De hijos. -¿No había nadie más que pudiera haber ido a dar una muestra?- Pues la única que podría haber ido yo en ese tiempo porque mis hijos eran menores de edad y no querían menores de edad”.

La señora María del Rosario acudió hoy a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para pedir algún apoyo económico porque por protocolo el cadáver de su hija no puede ser cremado sino enterrado. (Por José Luis Escamilla)