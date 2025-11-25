Miles de mujeres alrededor del mundo marchan este martes en varias de ciudades contra la violencia machista y con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La marcha es convocada “no solo por la violencia doméstica” que sufren miles de mujeres, sino también “por la violencia sexual, el acoso y la violencia obstétrica”.

En Jalisco, el Frente Feminista convocó a una manifestación y enfatiza que la movilización es una respuesta directa a la crisis de impunidad que se vive en el país.

El punto de encuentro es la Glorieta de La Normal y el recorrido inicia a las 17:00 horas.

Se dirigirán al Centro de Justicia para las Mujeres por avenida Alcalde y un tramo de Ávila Camacho.