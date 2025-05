Este lunes, integrantes de la colectiva “Mujeres Unidas Jalisco” se manifestaron frente al Consejo de la Judicatura del Estado para denunciar casos de violencia institucional, corrupción judicial y omisión por parte de autoridades que, según las manifestantes, protegen a jueces y magistrados señalados por diversas irregularidades.

Blanca Paredes, vocera del grupo, afirmó que desde las 10 de la mañana solicitaron ser atendidas pero no han obtenido respuesta.

“Los jueces, la verdad, nos violentan a diestra y siniestra y como si nada, pero el problema es que venimos y presentamos las quejas ante el consejo de la judicatura y las denuncias anticorrupción pero los consejeros no hacen nada, ya estamos cansadas de que pasen periodos de consejeros tibios y no hagan nada entonces en primera instancia estamos aquí ante el consejo pidiéndole a los consejeros que destituyan a todos estos jueces que les colgamos en la puerta en un tendedero”.

Paredes enfatizó que las denuncias están respaldadas por quejas formales, pero los casos siguen sin respuesta. En caso de no ser atendidas, advirtieron que acudirán al Congreso del Estado para exigir que se responsabilice a quienes nombran y mantienen a los consejeros. (Por Usi Toledo Aguayo)