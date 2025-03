El ayuntamiento de Zapopan multó al auditorio Telmex luego de las imágenes presentadas en un concierto en donde se muestra a un líder de un grupo criminal.

“Ellos son los responsables, ellos son los dueños del recinto y tendrán que pagar las consecuencias, la multa desde ayer estuvo ya a la hora cómo a las ocho de la noche fueron notificados, todavía no se sabe apenas pasarán a calificarla con los jueces pero si, no puede evadirse en decir nosotros no checamos el contenido”

El alcalde de Zapopan aseguró que aunque no habrá clausura para el recinto aunque si se debe tomar responsabilidad en los contenidos que se presenten (Por Fernando Núñez Santiago)