Luego de la revisión a diferentes estancias de tiempo prolongado durante 2023 y 2024, este lunes la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un informe especial sobre la situación de los adultos mayores albergados, confirmando en su mayoría problemas como documentación incompleta, condiciones inadecuadas de infraestructura incluso para la utilización de sillas de ruedas, falta de vigilancia a través de cámaras e incumplimiento en la obligación de tener expedientes médicos.

Por si esto fuera poco, el organismo autónomo documentó las malas condiciones de higiene en la que se encuentran estas personas de la tercera edad, la utilización de baños portátiles junto a las camas, provocando suciedad y malos olores, así como la falta de aseo personal, ya que no son bañados con regularidad. Además, no hay regaderas, están descompuestas o son insuficientes.

Asimismo, en el documento de 59 páginas, Derechos Humanos exhibe la falta de supervisión puntual de las autoridades ya que no hay visitas frecuentes, por lo que en ocasiones transcurren entre uno y dos años.

(Por Gricelda Torres Zambrano.)