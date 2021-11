Este viernes se dio al banderazo a la sede de Guadalajara al Mundial de Futbol del año 2026. Amaury Vergara fue nombrado presidente del comité organizador y la comitiva de FIFA visitó el Estadio Akron que será escenario. Amaury en conferencia comentó que aún no se define cuantos partidos recibirá el escenario de Chivas, y que le encantaría tener uno de México.

“ilusionados en tener la mayor cantidad de partidos. Yo creo que hay que ver la fotografía completa de lo que implica el Mundial, primero vamos por lo más importante que es lograr que Guadalajara esté preparada para recibir un evento tan importante. Después esperar que la FIFA nos pueda compartir cuantos partidos tenemos. Por su puesto que nos ilusiona además para que el Estadio Akron pueda recibir un partido de la Selección”.

Por su parte el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, pidió que no solo sean 3 juegos en Jalisco: Por su parte el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, pidió que no solo sean 3 juegos en Jalisco: “A mí me gustaría que se vinieran todos, están planteados originalmente tres partidos, pero confío que haya una gestión eficaz para tener más juegos a Guadalajara”.

Agregó el gobernador que “queda claro que Guadalajara está preparada para ser por tercera vez sede de un Mundial. Presentamos todas las acciones que estamos realizando para poder tener una infraestructura al cien. Creo que la gente de la FIFA se lleva una gran imagen de nuestra Ciudad”.

También estuvo presente en la reunión, el presidente de la Federación Mexicana de futbol, Yon de Luisa y Colin Smith, director de competencia y eventos de la FIFA. (Por Martín Navarro Vásquez)