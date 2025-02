Aclara el gobierno de Jalisco que el canje de placas es obligatorio en todo el estado, pero la verificación vehicular no, seguirán exentos los municipios pequeños.

El gobernador, Pablo Lemus explica.

Si es obligatorio la verificación, pero es gratuita, eso es muy importante mencionarlo tal y como me comprometí en campaña. Claro que el reemplacamiento va a ser en todo el estado de Jalisco, necesitamos hacerlo en los 125 municipios y tenemos recaudadoras 135 recaudadoras dispuestas para que no tengan que venir a la zona metropolitana de Guadalajara. La verificación no es obligatoria en todos los municipios, está dirigida más bien a las zonas metropolitanas.

Agrega el mandatario que el pago de 900 pesos es parejo para todos los automovilistas. (Por Claudia Manuela Pérez)