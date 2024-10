La presidenta Claudia Sheinbaum confirma que está muy avanzada la renovación del acuerdo con empresarios, productores y distribuidores para mantener a raya los precios de la canasta básica.

“Vamos muy avanzados. Es un acuerdo que firmó el presidente López Obrador, y que nuestro objetivo es firmarlo nuevamente. Lo está llevando el secretario de Hacienda, este acuerdo y ya vamos muy, muy avanzados. También participan otros secretarios y secretarias y el objetivo es firmar para que la canasta básica no aumente. El precio del maíz está bajo, ya se definieron los precios de garantía, y otros productos agrícolas no han aumentado significativamente. Entonces, se puede mantener la canasta básica”.

Reitera que el Gobierno de la República tiene además un compromiso que ella piensa cumplir, de no aumentar los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. (Por Arturo García Caudillo)